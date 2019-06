Motorradtour im Mühlviertel endete für 52-Jährigen im Spital

Ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land war gegen 11 Uhr mit seinem Motorrad von der B 124 abgekommen. Wie die Landespolizeidirektion am Nachmittag berichtet, ereignete sich der Unfall in Fahrrichtung Pregarten in einer Linkskurve. Wie es dazu gekommen ist, konnte bislang nicht geklärt werden.

Fest steht, dass der Lenker noch etwa 50 Meter im Straßengraben gefahren war, ehe er bei einem Kanalschacht stürzte. Das Rote Kreuz Tragwein rückte aus, um den Verletzten gemeinsam mit dem Notarzt medizinisch zu versorgen. Dann wurde der 52-Jährige mit dem Rettungshubschrauber C10 ins Kepler Klinikum gebracht.

