Motorradsaison und Pilotprojekt starten

LINZ. Mehr Sicherheit für Motorradfahrer soll ein neues Pilotprojekt bringen.

Bild: Daniel Kauder

In unübersichtlichen Kurven werden "Bodenmarkierungen den Motorradfahrern die optimale Fahrlinie anzeigen", sagt Peter Aumayr, Leiter der Verkehrsabteilung des Landes Oberösterreich. Vorerst ist nur die Greiner Straße (B119) fixiert. Weitere Motorradstrecken sollen jedoch folgen.

24 Motorradfahrer starben 2018 in Oberösterreich bei Unfällen – so viele wie in keinem anderen Bundesland. Die hohe Zahl lasse sich auf die lange Schönwetterphase und die steigenden Zulassungszahlen zurückführen, sagt Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP). Mit 93.000 Zulassungen habe es in Oberösterreich "noch nie so viele Motorräder gegeben".

Video: So kommen Sie sicher durch die Motorradsaison

