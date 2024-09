Motorradlenker unter Auto eingeklemmt: 39-Jähriger schwer verletzt

Der Mann aus St. Florian war am Samstag gegen 11.40 Uhr in Wallern mit seinem Motorrad unterwegs. Er überholte trotz Überholverbots auf der B134 mehrere Fahrzeuge. Dabei dürfte er zu spät bemerkt haben, dass eine vor ihm fahrende Pkw-Lenkerin aus Bad Schallerbach an einer Kreuzung mit der Trattnachstraße links abbiegen wollte. Er machte eine Vollbremsung, kam zu Sturz und rutschte unter den abbiegenden Pkw. Dabei wurde er unter dem Pkw eingeklemmt.

Einsatzkräfte leisteten Erste Hilfe

Als die Freiwilligen Feuerwehren aus Wallern und Finklham am Einsatzort eintrafen, begannen Feuerwehrarzt und -sanitäter gemeinsam mit den Einsatzkräften des Roten Kreuzes mit Erste Hilfe-Maßnahmen. Erst als der Notarzt eintraf und der Mann weiter stabilisiert wurde, konnten die Feuerwehrleute den Pkw mit einem Hebekissen anheben und den Schwerverletzten retten. Er wurde ins Klinikum Wels gebracht.

Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten war die Straße für etwa eine Stunde gesperrt.

