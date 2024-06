Motorradlenker (18) prallte in Feldkirchen bei Mattighofen gegen Strommasten - tot

Zu dem Unfall mit tragischem Ausgang kam es gegen 16:50 Uhr: Der Jugendliche aus dem Bezirk Braunau fuhr mit dem nicht zum Verkehr zugelassenen Motorrad auf der Gemeindestraße "Revier Renzlhausen" in Richtung der Ortschaft Renzlhausen.

Aus noch ungeklärter Ursache geriet der 18-Jährige, der keinen A-Führerschein besitzt, mit der Maschine auf das Bankett und prallte gegen einen Strommasten. Zwei nachkommende Krankenschwestern und die Besatzung des Notarzthubschaubers leisteten Erste Hilfe. Der junge Mann verstarb jedoch noch an der Unfallstelle.

Lokalisierung: Die Ortschaft Renzlhausen nahe Feldkirchen bei Mattighofen:

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Bekannte wurden Unfallzeugen

Mehrere Bekannte des Lenkers wurden Zeugen des Unfalls, weil sie zuvor ein Fest in der Nähe des Unfallortes besuchten. Sie mussten vom Roten Kreuz betreut und teilweise in das Krankenhaus Braunau gebracht werden.

Mehr schwere Motorradunfälle

In Roitham (Bezirk Gmunden) wurde am Samstag ein 42-jähriger Motorradlenker beim Sturz auf der B144 schwer verletzt. Der Biker blieb mit dem Arm in einer Leitplanke hängen. >> Näheres lesen Sie hier.

Bei einer Ausfahrt einer Gruppe von Bikern kam in Kleinreifling (Bezirk Steyr-Land) eine 19-Jährige zu Sturz. Die junge Frau hatte übersehen, dass ein vor ihr fahrender Biker gebremst hatte. >> Zum Bericht

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper