Motorradfan wollte unbedingt auf Red-Bull-Ring: Verhaftet

Als ein Securitymitarbeiter dies verhindern wollte, wurde er laut Polizei von dem Mann massiv bedroht. Der Oberösterreicher wurde festgenommen, er ist im Justizzentrum Leoben in Haft. Weitere Zwischenfälle gab es rund um das Rennwochenende in Spielberg nicht. Es gab zwar einige Amtshandlungen, insgesamt verlief die Veranstaltung jedoch ohne Zwischenfälle, bilanzierte die Polizei am Sonntag.

Schockmoment und KTM-Heimsieg: Mehr zum MotoGP in Spielberg lesen Sie hier

