Motorradfahrer stürzte und blieb verletzt auf Straße liegen

Der Mann aus dem Bezirk Linz-Land war gegen 16 Uhr in der Ortschaft Paroxedt mit dem Zweirad in einer langgezogenen Linkskurve von der Greiner Straße abgekommen und gegen die Böschung gefahren. Durch die Wucht des Anpralles wurde das Motorrad quer über die Fahrbahn geschleudert, der Lenker blieb verletzt auf der Straße liegen. Ein unbeteiligter Fahrzeuglenker kümmerte sich um den Motorradfahrer und setzte die Rettungskette in Gang. Danach wurde der 46-Jährige ins Linzer Unfallkrankenhaus gebracht.