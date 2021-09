Motorradfahrer starb nach Frontalkollision in Bad Kreuzen

Gegen 16.50 Uhr ist es auf der Greinerwald Landesstraße zu dem tödlichen Frontalzusammenstoß gekommen. Der 40-jährige Motorradfahrer war Richtung Bad Kreuzen unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Auto, gelenkt von einem 44-Jährigen aus dem Bezirk Perg. Der Biker wurde unter dem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Bad Kreuzen mit einem hydraulischen Rettungsgerät geborgen werden. Er hatte so schwere Verletzungen erlitten, dass er trotz Reanimation noch an der Unfallstelle verstarb.

Auch in der Stadt Steyr hat ein 54-jähriger Motorradfahrer einen Zusammenprall mit einem Pkw nicht überlebt. Der Mann ist einen Tag nach dem Unfall im Krankenhaus verstorben. Im Bezirk Grieskirchen ist gestern Nachmittag eine Motorradfahrerin gegen einen abbiegenden Lastwagen gekracht und schwer verletzt worden. Mehr dazu in diesem Artikel: