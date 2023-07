Motorradfahrer prallte in Steinbach gegen Auto und starb

Ein 50-Jähriger aus Haag am Hausruck (Bez. Grieskirchen) fuhr gegen 14 Uhr mit seinem Auto auf der B 153 im Gemeindegebiet Steinbach am Attersee im Weißenbachtal Richtung Bad Ischl. Der Mann wollte nach links auf eine Schotterstraße einbiegen und verringerte seine Geschwindigkeit, so die Polizei in einer Aussendung. In diesem Moment überholte ein von hinten kommendes Motorrad, gelenkt von einem 25-Jährigen aus Seewalchen. Der 25-Jährige prallte mit seinem Motorrad gegen das Auto und verletzte sich dabei lebensgefährlich. Zufällig vorbeikommende Passanten leisteten sofort Erste Hilfe. Tragischerweise kam aber jede Hilfe zu spät, der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

