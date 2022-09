Motorradfahrer prallte gegen Traktor und starb

Ein Unfall auf der B156 hat am Freitagnachmittag tödlich geendet. Ein Traktorfahrer (61) war von einem Waldweg in die Bundesstraße eingefahren und dürfte dabei den von links kommenden Motorradfahrer (44) übersehen haben. Der 44-jährige Deutsche prallte mit seinem Zweirad gegen die Sämaschine am Traktorheck und blieb auf der Straße liegen. Sein Motorrad flog gegen einen Baum. Der Mann erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Bundesstraße war fast zwei Stunden lang, bis 16.20 Uhr, komplett gesperrt. Der Motorradfahrer war laut Polizei von Braunau Richtung Neukirchen unterwegs, der Traktorlenker wollte nach links Richtung Braunau einbiegen.

Die Unfallstelle Bild: Daniel Scharinger (Daniel Scharinger)