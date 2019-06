Motorradfahrer nach Unfall unter Auto eingeklemmt

Der Mann wurde verletzt mit dem Rettungshubschrauber in das UKH Salzburg geflogen. Die beiden Lenker der noch am Unfall beteiligten Autos blieben unverletzt, berichtete die Polizei.

Der Mann kam auf der Thalgau Landesstraße in St. Lorenz mit seinem Zweirad in einer starken Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen einen entgegenkommenden Firmenbus. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradfahrer in einen nachkommenden Pkw geschleudert, bei dem der Mann unter der Stoßstange beim linken Vorderreifen eingeklemmt und verletzt wurde.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Thalgau Landesstraße war für die Aufräumarbeiten rund eine Stunde lang gesperrt.

