Motorradfahrer kam mit 1,44 Promille zu Sturz

Der Unfall ereignete sich gegen 20.45 Uhr in Niederwaldkirchen (Bezirk Rohrbach): Der 47-jährige Motorradlenker war gerade auf der Herzogsdorfer Straße Richtung St. Veit unterwegs, als er in der Ortschaft Uttendorf in einer Rechtskurve auf das Straßenbankett geriet, einen Leitpflock touchierte und im angrenzenden Feld zu Sturz kam.

Der alkoholisierte Unfalllenker aus dem Bezirk Rohrbach wurde vom Notarzt erstversorgt und ins Linzer Unfallkrankenhaus gebracht.

Auto krachte gegen Baum

Auch auf der Daxberg Straße bei St. Marienkirchen an der Polsenz (Bezirk Eferding) verunglückte am selben Abend ein weiterer Alkolenker.

Es war gegen 22.40 Uhr, als plötzlich ein Reh die Straße querte. Deshalb habe der 26-jährige Autofahrer aus dem Bezirk Wels-Land das Lenkrad verrissen, erklärte er den Polizisten.

In weiterer Folge kam er rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der junge Lenker hatte Glück: Er kam ohne Verletzungen davon. Ein Alkotest ergab 0,76 Promille.