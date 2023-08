Motorradfahrer im Almtal nach Überholmanöver tödlich verunglückt

In einer Rechtskurve geriet der 34-Jährige nach einem Überholmanöver wieder auf die linke Fahrbahn und krachte frontal in einen entgegenkommenden Pkw. Der Biker wurde nach dem Sturz unter den Motorblock des Autos gedrückt. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle, so die oberösterreichische Polizei.

