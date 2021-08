Motorradfahrer (23) starb vor den Augen seines Vaters

Zu dem tragischen Unfall ist es am Dienstag um 16.42 Uhr auf der B122 in Waldneukirchen (Bezirk Steyr-Land) gekommen. Ein Landwirt (33) bog mit seinem Traktor von der Furtenbergstraße nach links in die Bundesstraße Richtung Sierning ein. Zuvor war er bei der Kreuzung entsprechend dem Verkehrszeichen stehengeblieben, berichtet die Polizei.

Als das Traktorgespann zur Hälfte über die B122 ragte, bemerkte der 33-Jährige aus dem Bezirk Steyr-Land eine Motorradgruppe, die sich aus Richtung Sierning näherte. Obwohl er noch versuchte, mit dem zwölf Meter langen Gespann aus dem Kreuzungsbereich zu kommen, prallte der erste Motorradfahrer trotz Notbremsung gegen die Seitenwand eines Anhängers.

Es handelt sich um einen 23-Jährigen aus Amstetten, der mit seinem 52-jährigen Vater und dessen Lebensgefährtin (37) unterwegs gewesen war. Der junge Niederösterreicher verstarb noch an der Unfallstelle.

In Scharnstein (Bezirk Gmunden) war eine Stunde zuvor ein 68-Jähriger mit seinem Traktor in den Tod gestürzt. >> Mehr dazu