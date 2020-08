Motorradunfälle in Oberösterreich hielten Einsatzkräfte auf Trab

In Liebenau (Bezirk Freistadt) war es gegen 15.45 Uhr, als ein Biker in der Ortschaft Schöneben in einer scharfen Rechtskurve mit dem Hinterrad wegrutschte und dabei zu Sturz kam. Dabei wurde er über eine drei Meter hohe Böschung in ein Waldstück geschleudert. Anschließend prallte der 22-Jährige gegen einen Baum und erlitt schwere Verletzungen.

Alko-Lenker kam zu Sturz

Ebenfalls Freitagabend zu Sturz kam ein 53-jähriger Motorradfahrer in Prambachkirchen (Bezirk Eferding). Der Mann verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad, kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Wels gebracht. Ein Alko-Test ergab einen Wert von 1,54 Promille.

58-jähriger Biker kollidierte mit Pkw

Im Bezirk Vöcklabruck fuhr ein Mann gegen 18:30 Uhr mit seinem Leichtmotorrad von Oberhofen kommend auf eine Kreuzung zu. Dabei dürfte er laut Zeugenaussagen unmittelbar vor der Kreuzung eine Gruppe Radfahrer überholt haben. Der 58-Jährige soll sich mit einem Blick nach hinten vergewissert haben, ob der Überholvorgang abgeschlossen ist.

Dabei dürfte er ohne nach vorne zu schauen nach rechts in eine Kreuzung eingefahren sein und kollidierte anschließend mit dem herannahenden Pkw, gelenkt von einer 30-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck. Der Motorradlenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das UKH Salzburg gebracht.