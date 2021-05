Motorradausfahrt einer Gruppe endete mit zwei Verletzten

Die fünfköpfige Motorradgruppe, bestehend aus einem 47-Jährigen, zwei 48-Jährigen, einem 44-Jährigen und einem 57-Jährigen, alle aus dem Bezirk Braunau, fuhr auf der B130, der Nibelungenstraße, von Wesenufer Richtung Engelhartszell. In der Ortschaft Kronschlag, sie gehört zur Gemeinde Engelhartszell, wollte der als erster fahrende 44-Jährige nach rechts zu einer Ausweiche zuzufahren.

Er blinkte, verringerte die Geschwindigkeit und bog in die Ausweiche ein. Der nach ihm fahrende 47-Jährige verringerte ebenfalls die Geschwindigkeit und wollte gleichfalls nach rechts in die Ausweiche einfahren. Das Abbremsen dürfte der als vierter in der Gruppe fahrende 48-Jährige jedoch übersehen haben. Er touchierte seitlich das Motorrad des vor ihm fahrenden zweiten 48-Jährigen und fuhr schlussendlich noch auf das Heck des 47-Jährigen auf.

Die beiden 48-Jährigen und der 47-Jährige stürzten, wobei der als dritter fahrende 48-jährige Motorradlenker schwer verletzt wurde. Er musste mit dem Rettungshubschrauber Christophorus Europa 3 ins Klinikum Passau gebracht werden. Der zweite 48-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit der Rettung ebenfalls ins Klinikum Passau eingeliefert. Der 47-Jährige erlitt keine Verletzungen.