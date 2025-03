Motorrad in Timelkam unter Lkw eingeklemmt: 29-Jähriger verletzt

Ein 68-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck war am Montagmorgen mit seinem Lkw auf der Ungenacher Straße im Gemeindegebiet Timelkam unterwegs. Im Bereich der Unterführung der Westbahnstrecke kam es schließlich zum Zusammenstoß: Ein 29-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr in Richtung Ungenach, als er in einer Rechtskurve stürzte und gegen den Frontbereich des Lkw krachte. Sein Motorrad wurde dabei unter dem Laster eingeklemmt. Warum es zu dem Sturz kommen konnte, ist bislang noch unklar.

Der Mann musste nach der Erstversorgung am Einsatzort von der Rettung verletzt ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht werden.

