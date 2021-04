Zwei Tote in Linz: Motorradfahrer rammte auf Flucht vor Polizei Scooter

Wie die Polizei berichtet, war gegen 22.30 Uhr eine Zivilstreife auf zwei Motorradfahrer aufmerksam geworden. Die Beamten beobachteten, wie einer den anderen auf der Dametzstraße in Fahrtrichtung Humboldstraße überholte, danach beschleunigte der Biker deutlich. Als die Streife dem Motorrad mit Blaulicht folgte, versuchte der Lenker - ein 24-jähriger Linzer - zu entkommen, indem er mit hohem Tempo davonraste. Außerdem missachtete er an den Kreuzungen mehrere rote Ampeln. Als ein 26-jähriger Linzer die Bürgerstraße mit seinem E-Scooter überqueren wollte - die Ampel war Grün - kam es zu dem folgenschweren Unfall. Der Motorradfahrer rammte den Scooter und rutschte gegen einen abgestellten Pkw, der Scooter-Fahrer wurde auf die Straße geschleudert. Beide erlitten so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben.

Seit Samstag sind auf Oberösterreichs Straßen acht Menschen ums Leben gekommen. Gestern starb ein Motorradfahrer nach einer Kollision mit einem Reh, am Vorabend war ein junger Innviertler mit seinem BMW tödlich verunglückt. Einen Bericht über die tragische Unfallserie lesen Sie hier.