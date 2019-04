Motorrad rutschte nach Auffahrunfall unter Traktor: Brandalarm auf der B139

HAID. Drei Verletzte forderte am Mittwochnachmittag ein schwerer Auffahrunfall auf der B139 in Haid (Bezirk Linz-Land).

Ein Traktorfahrer hatte gegen 14.45 Uhr ein am Stauende stehendes Motorrad übersehen und erfasst, anschließend fuhr der Traktor noch auf zwei Autos auf. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Neuhofen an der Krems.

Durch den Aufprall wurde der Biker von seinem Motorrad geschleudert. Er zog sich dabei Verletzungen zu, doch es hätte noch viel schlimmer enden können: Sein Motorrad war unter das Traktorgespann gerutscht und fing Feuer. Die Flammen breiteten sich sofort auf den Traktor aus, sodass die Feuerwehrleute aus Nettingsdorf anfangs nur von einem brennenden Traktor ausgegangen waren.

Erst, als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, fanden sie das total verbrannte Motorrad vor. Schwerer Atemschutz war nötig, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Nach kurzer Zeit konnte die Nettingsdorfer Feuerwehr, die von der Betriebsfeuerwehr der Papierfabrik unterstützt wurde, das Feuer löschen.

Laut ersten Informationen kam es auf der B139 zu einer "massiven Verkehrsbehinderung", eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Neben dem Motorradfahrer wurden auch zwei Insassen der beteiligten Pkws verletzt, heißt es.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald nähere Informationen vorliegen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema