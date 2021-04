Motorrad gegen Auto - Ehepaar bei Überholmanöver schwer verletzt

Der 56-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach überholte kurz vor 16 Uhr auf der B129 in der Ortschaft Goldenberg im Gemeindegebiet von Fraham eine in Richtung Eferding fahrende Kolonne. Dabei stieß er frontal gegen den Pkw eines 69-Jährigen aus dem Bezirk Eferding, welcher von einer Hauszufahrt in die B129 einbog. Das Einbiegen war dem 69-Jährigen von einem Verkehrsteilnehmer ermöglich worden, welcher in der Kolonne fahrend auf seinen Vorrang verzichtete.

Beim Verkehrsunfall wurden der Motorradlenker und seine auf dem Sozius mitfahrende, ebenfalls 56-jährige Gattin schwer verletzt. Der Mann wurde ins Klinikum Wels, die Frau in das Keppler Uniklinikum Linz eingeliefert. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt.