Morgen steigt die Hochwassergefahr in Oberösterreich

Gestern gab es aber noch keine Hochwasserwarnung, abgesehen von lokalen Überflutungen, die bis zum Abend im Salzkammergut nicht ausgeschlossen werden konnten.

"Im Bereich des Inns könnten die Warngrenzen in der Nacht auf Mittwoch überschritten werden. Für Schärding hieße dies, dass Vorbereitungen beim Wassertor und der Innlände getroffen werden müssten", sagte ein Sprecher des hydrografischen Dienstes. Auch entlang der Donau werde mit einem ein- bis zweijährlichen Hochwasser-Ereignis ab morgen Nachmittag gerechnet.

Die Stadt Steyr sei – Stand gestern – "nicht das Problem". Mit einer akuten Gefahr für Oberösterreich spekulierten die Experten aber gestern nicht, denn bereits morgen sollen die Niederschläge wieder weniger werden.

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) gab gestern eine Unwetterwarnung für den Westen Österreichs heraus. Vereinzelt seien 150 bis 200 Liter Regenfall pro Quadratmeter möglich, was Murenabgänge und lokale Überschwemmungen verursachen könne. "Schuld" am starken Regen ist ein Tiefdruckgebiet über dem Alpenraum, mit dem Schwerpunkt an der Nordseite der Alpen.

Vor allem der Bregenzerwald sowie die Region vom Außerfern über das Karwendel und die Region bis zum Tennengebirge waren laut ZAMG gestern betroffen. Unwetterwarnungen wurden auch in Bayern ausgelöst.

Video: Von Vorarlberg bis Oberösterreich regnet es am Dienstag weiter, zum Teil intensiv.

Wetterbesserung schon in Sicht

Da die Schneefallgrenze meist noch oberhalb von 2000 Metern liege, komme durch die Schneeschmelze zusätzlich Wasser in die Bäche und Flüsse, sagte ein ZAMG-Meteorologe. Außerdem können sich in die Regenfront auch noch Gewitter "einmischen", die kleinräumig für kurze Zeit den Regen noch verstärken. Aus gestriger Sicht sollte der Regen allerdings im Laufe des Mittwochs in ganz Österreich abklingen.

Die restliche Woche soll zwar weiterhin wechselhaft mit Regenschauern und Gewittern sein, allerdings sollen die großräumigen starken Niederschläge dann ein Ende nehmen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Wetter Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.