Morgen gibt’s den perfekten Wintertag

Genießen Sie die Sonne am Dienstag!

Die Woche startet eisig kalt und mit "Pudelhaubenwetter": In Oberösterreich sind die Landsleute heute bei –11 bis –5 Grad aufgestanden. Und morgen in der Früh wird es noch einmal um ein "Eitzerl" kälter: Bis zu –15 Grad kann das Thermometer in der Nacht auf Dienstag anzeigen.