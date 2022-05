Morgen fällt Maskenpflicht auch in Supermärkten

Morgen lassen wir einmal mehr die Masken fallen. Mit 1. Juni treten bei den Corona-Vorschriften weitere Lockerungen in Kraft, die vorerst für drei Monate, konkret bis zum 23. August gelten. "Wiedereinführung ab Herbst wahrscheinlich", heißt es dazu aus dem Gesundheitsministerium.

Wo die Maskenpflicht fällt: Demnach sind in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Geschäften des lebensnotwendigen Handels – Supermärkte, Apotheken, Drogerien, auch Trafiken etc. – keine Schutzmasken mehr erforderlich.

Wo die Maskenpflicht weiterhin gilt: Unverzichtbar bleiben die FFP2-Masken weiterhin "in vulnerablen Settings" beim Betreten von Krankenhäusern, Kuranstalten, Alten- und Pflegeheimen sowie von Gesundheitsdienstleistungen. Auch in der mobilen Pflege bleibt die Maskenpflicht erhalten. Die Ausnahme von der Ausnahme stellen stationäre Einrichtungen der Behindertenhilfe dar: Hier ist keine Maskenpflicht mehr gegeben. Allerdings gibt es – bereits seit Montag – gelockerte Besuchsregelungen in den oberösterreichischen Spitälern. Jeder Patient darf pro Tag wieder zwei Besucher jeweils eine Stunde lang empfangen. Freilich gilt bei Krankenhausbesuchen weiter 3G: Gäste müssen geimpft, getestet oder genesen sein. Der Nachweis wird bei den Sicherheitsschleusen überprüft.

Impfpflicht ausgesetzt: Für weitere drei Monate ausgesetzt wird auch die Pflicht zur Impfung. Als wesentlicher Grund dafür nennt das Gesundheitsministerium die "sich entspannende Lage" in den Spitälern.

Grüner Pass: Für einen 3G-Nachweis ist ab 23. August die Kombination aus Impfung und Genesung nicht mehr ausreichend. Für eine Grundimmunisierung sind damit einheitlich drei Stiche nötig – das hat das Nationale Impfgremium bereits empfohlen. Bisher galt eine Genesung vor der ersten Impfung als eigenes "immunologisches Ereignis". Unverändert ist eine Genesung weiter sechs Monate gültig, sie ersetzt aber keine Impfung mehr, hieß es gestern aus dem Gesundheitsministerium. Die bisher vorgeschriebenen Mindestabstände zwischen Impfungen entfallen. Begründet wird dies mit der "leichteren Vollziehbarkeit und Einheitlichkeit" – außerdem seien die Ärzte beim Impfen grundsätzlich ohnehin an die Mindestabstände gebunden.

Wien: Die Bundeshauptstadt belässt die Maskenpflicht wie bisher. Zugreisende brauchen eine FFP2-Maske, sobald sie die Stadtgrenze passieren.

Bundesweit meiste Coronademos in Oberösterreich

In keinem anderen Bundesland, für das Zahlen vorliegen, gab es so viele Kundgebungen gegen die Corona-Maßnahmen wie in Oberösterreich. Das ergab eine parlamentarische Anfrage der Neos an das Innenministerium.

Demnach hat es seit 2020 im ganzen Bundesland 563 angemeldete Demos gegeben, von denen insgesamt 14 aus unterschiedlichen Gründen abgesagt wurden. Besonders kurios: Bei insgesamt 23 Demonstrationen von Dezember 2021 bis zum Februar 2022 waren nur Polizisten anwesend, es war kein einziger Teilnehmer erschienen.

Zum Vergleich: In der Steiermark gab es 304, in Tirol 272 angemeldete Demonstrationen. Keine konkreten Zahlen gibt es für Wien, da dort der Gegenstand von Demonstrationen in keiner Statistik erfasst wird.

Nicht eingerechnet sind in der Statistik „Corona-Spaziergänge“.