Zu zwölf Jahren Freiheitsstrafe ist gestern am Landesgericht Linz ein 20-Jähriger aus Afghanistan wegen versuchten Mordes an seiner damals 17-jährigen Freundin verurteilt worden. Sowohl der Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft meldeten nach der Verkündung des Urteils Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an. Das Urteil des Geschworenensenats ist daher nicht rechtskräftig.