Mordversuch mit Zwei-Tonnen-SUV: "Er wurde wie eine Puppe durch die Luft geschleudert"

Mordversuchs-Prozess gegen einen 36-Jährigen in Linz

Mehr als 500 PS, mehr als 2000 Kilogramm Leergewicht: in den falschen Händen kann ein BMW X6 eine tödliche Waffe sein. Das Fahrzeug des 36-jährigen Baggerfahrers Markus K. (Name geändert, Anm.) ist beschlagnahmt, der Besitzer sitzt in Untersuchungshaft. Nach einem Streit ums Kartenspielen wurden er und sein Kontrahent (50) aus einem Lokal im Zentrum Schwertbergs geworfen.