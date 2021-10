Mordversuch in Treffling: Opfer (21) noch nicht vernehmungsfähig

Nach dem mutmaßlichen Mordversuch in der Nacht auf Dienstag in Mittertreffling im Bezirk Urfahr-Umgebung ist das Opfer noch nicht einvernahmefähig. Die 21 Jahre alte Frau wurde bei der Tat schwer verletzt. Ihr verdächtige Freund, ein 23-Jähriger, ist auf der Flucht bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Ermittler warten nun, dass die 21-Jährige befragt werden kann, hieß es in einer Presseaussendung am Mittwoch.

Der Mann, der psychisch krank gewesen sein soll, dürfte versucht haben, seine 21-jährige Freundin mit 30 bis 40 Messerstichen in den Rücken zu töten. Sie konnte sich mit einem Sprung aus dem ersten Obergeschoß des Wohnhauses auf das Vordach und weiter zu den Nachbarn retten. Diese leisteten Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte.

Der Mann setzte das Haus in Brand, flüchtete und sprang vor ein zum Brandort fahrendes Feuerwehrauto. Dabei wurde er tödlich verletzt. Eine 53-jährige Bewohnerin des Hauses, die noch geschlafen hatte, wurde von Feuerwehrkräften gerettet. Die beiden Frauen wurden in das Linzer Uniklinikum eingeliefert.