Mordversuch in Rainbach? Verteidiger argumentiert mit untauglichen Versuchen

Ein 22-jähriger Mann muss sich heute seit 8.30 Uhr in Ried vor einem Geschworenengericht verantworten. Dem Angeklagten wird wegen versuchten Mordes und absichtlich schwerer Körperverletzung der Prozess gemacht. Wie berichtet, soll der Mann im Juli 2021 zuerst seine Ex-Freundin bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Danach setzte er, laut Anklage, die gemeinsame zehn Monate alte Tochter und einen fünfjährigen Buben in eine mit Wasser gefüllte Badewanne. Auch er selber habe sich laut Anklageschrift in die Badewanne gesetzt und einen angesteckten Toaster ins Wasser geworfen. Zum Glück fiel der Schutzschalter, verletzt wurde niemand. Anschließend dürfte der 22-Jährige, der sich kurz nach der Tat stellte, im Schlafzimmer zwei Camping-Gaskartuschen geöffnet haben. Durch die Schreie des Babys wurde die Ex-Freundin des Angeklagten munter.

Zu Beginn des Prozesses wies Andreas Mauhart, der Verteidiger des Beschuldigten, die Mordabsicht zurück. Die Versuche seien völlig untauglich gewesen. Sowohl das Werfen des Toasters in das Wasser als auch das Aufdrehen der Camping-Gaskartuschen seien untauglich gewesen, die Innviertlerin und die Kinder zu töten.

Für Staatsanwältin Petra Stranzinger ist sie Sache hingegen klar: Der Beschuldigte habe versucht, sowohl seine Ex-Freundin als auch die beiden Kinder zu töten.

Dem Angeklagten droht im Maximalfall eine lebenslange Haftstrafe. Der Prozess ist bis 17 Uhr anberaumt. Es ist durchaus möglich, dass noch heute ein Urteil fällt.

Video: Kurz vor dem Prozessbeginn um 8.30 Uhr

