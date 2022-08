Mordversuch im Innviertel: Frau stach auf Ehemann ein

Das Landeskriminalamt ermittelt wegen versuchten Mordes. Kurz vor 23 Uhr war es zwischen einem Ehepaar in St. Florian am Inn (Bezirk Schärding) zu einem heftigen Streit gekommen. Dabei nahm die 31-jährige Frau ein Stanleymesser und und stach es ihrem 40-jährigen Mann zwei Mal in den Hals, sagt die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Ried, Petra Stranzinger, am Mittwochmorgen im OÖN-Gespräch. Die 13-jährige Tochter der beiden hörte den Streit. Als sie ihren schwer verletzten Vater sah, rief das Mädchen die Rettung.

Als die Polizei eintraf, soll die 31-Jährige Erste Hilfe geleistet haben. Daraufhin legte sie ein Geständnis ab. "Das Messer wurde sichergestellt und die Frau festgenommen", heißt es von der Landespolizeidirektion. Bei der Einvernahme habe sie sich "umfassend geständig" gezeigt. Das Opfer wurde noch in der Nacht im Klinikum Passau notoperiert, sei mittlerweile ansprechbar und nicht mehr in Lebensgefahr, berichtet Stranzinger von der Staatsanwaltschaft. "Die genauen Gründe zum Motiv laufen noch." Heute wird die Frau noch einmal einvernommen.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald nähere Informationen vorliegen.