Mordversuch: Gattin soll Mann angestachelt haben

In dieser Siedlung in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) spielten sich im Mai 2023 schreckliche Szenen ab.

Ein Pensionist soll im Vorjahr in Ansfelden versucht haben, seine Tochter und den Schwiegersohn zu ermorden. Doch er wurde verhaftet und beging Suizid in der geschlossenen Psychiatrie. In den Ermittlungen stellte sich schließlich heraus, dass der 73-Jährige von seiner Frau dazu angestachelt worden sein soll, die beiden Opfer zu attackieren und zu töten.