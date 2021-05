Mordversuch? 21-Jähriger steht heute vor Gericht

Im Keller des Mehrparteienhauses soll er ihr – so der Vorwurf der Anklage – mit einem Klappmesser einen Stich in die linke Schulter versetzt haben. Als die junge Frau zu schreien begann, flüchtete der Verdächtige. Cobra-Beamte nahmen ihn wenig später in der Wohnung seines Vaters fest. Das Messer lag in der Traun.

Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft wegen absichtlich schwerer Körperverletzung, aber nicht wegen Mordversuchs ermittelt. Anfangs zeigte sich der Welser geständig, später revidierte er. Den Messerstich bezeichnete er laut Anklageschrift als "Stupser", seine bisherigen Aussagen wären falsch protokolliert worden.