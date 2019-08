Mordfall Michelle: Prozess startet in sechs Wochen

Im Fall des mutmaßlichen Mordes an der 16-jährigen Michelle in Steyr steht der Prozesstermin fest. Ab 8. Oktober muss sich der inzwischen 18-jährige Saber A. vor dem Schwurgericht in Steyr verantworten, wie die Pressestelle des Landesgerichts Steyr mitteilte.

Wie berichtet, soll der Bursch aus Afghanistan, der in Österreich subsidiären Schutz erhalten hatte, seine Freundin in ihrem Kinderzimmer mit einem Küchenmesser erstochen haben. Die Tat ist laut Anklage am Abend des 8. Dezembers 2018 passiert, die Leiche wurde aber von den Familienangehörigen erst einen Tag später gefunden. Der mutmaßliche Mörder soll die Kinderzimmertür mit einem Kasten verbarrikadiert haben und durch das Fenster geflohen sein. Er stellte sich wenige Tage später der Polizei in Wien und wurde festgenommen.

Die Anklage vermutet als Tatmotiv Eifersucht, denn die 16-Jährige soll vorgehabt haben, sich von ihrem afghanischen Freund zu trennen. Der Angeklagte streitet aber weiterhin ab, die Jugendliche vorsätzlich erstochen zu haben, es sei ein "Unfall" passiert. Wie es dazu gekommen sein soll, schildert A. so: Seine Freundin habe sich immer wieder Ritzverletzungen zugefügt und daher am Rücken einen Verband getragen. Sie habe ihn gebeten, den Verband zu wechseln. Weil keine Schere verfügbar gewesen sei, habe er ein Küchenmesser genommen. Beim Abnehmen des Verbandes mit dem Messer in der Hand sei ihm dann "schwarz vor den Augen geworden", so dass es zu der Stichwunde gekommen sei. Ob dies glaubhaft ist, obliegt der richterlichen Beweiswürdigung.

Nach dem mutmaßlichen Mord kochten die Emotionen hoch. Die als rechtsextrem eingestuften "Identitären" hielten sogar eine Demonstration vor dem Asylwerberheim in Steyr ab, in dem der Beschuldigte gewohnt hatte.

"Bei den Fakten bleiben"

"Ich wünsche mir, dass man im Verfahren bei den Fakten bleibt und nicht den geschürten Hass in den Prozess mit hinein nimmt", sagt Andreas Mauhart, der Strafverteidiger des Afghanen.

