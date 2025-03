Morddrohungen in Linzer Bim: Tschetschene festgenommen

Wie die Staatsanwaltschaft Linz auf Anfrage von nachrichten.at mitteilte, passierte der Vorfall bereits am Freitag am Morgen. Ein jüngerer Mann äußerte in der Straßenbahn um circa 7.45 Uhr gegenüber Fahrgästen verbale Drohungen. Er werde alle „Ungläubigen abstechen und aufschneiden“, „der Moment wird kommen!“ Zuerst schienen die Drohungen einer unbeteiligten Frau zu gelten. Doch als eine Gruppe Kinder in die Bim einstieg, soll er auch noch gedroht haben: