Die junge Frau soll als Begleitdame gearbeitet haben. Am Sonntagnachmittag wurde ihre Leiche in der Wohnung eines Mehrparteienhauses in Ternberg (Bezirk Steyr-Land) von Cobra-Beamten gefunden. Sie wies Verletzungen auf, die auf massive Gewalteinwirkung schließen lassen. Sie Der 34-jährige Wohnungsmieter wurde festgenommen. Das Motiv war zunächst noch unklar. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.