Mordalarm in Obernberg am Inn: 22-Jähriger soll Vater erstochen haben

In Obernberg am Inn (Bezirk Ried im Innkreis) ist in den Morgenstunden ein Familienstreit eskaliert. Gegen drei Uhr früh wurden Polizei und Sondereinsatzkommando Cobra zu dem Wohnhaus alarmiert. Der Familienvater soll von seinem 22-jährigen Sohn mit einem Messer angegriffen worden sein, bestätigt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried.

Der Mann erlitt mindestens sieben Stichverletzungen am Oberkörper. Das Opfer wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Krankenhaus nach Ried im Innkreis gebracht. Dort erlag der Mann seinen schweren Verletzungen. Es wurde eine Obduktion angeordnet.

Der Verdächtige wurde von Einsatzkräften der Cobra im Elternhaus überwältigt und festgenommen, er befinde sich in Polizeigewahrsam.

Täter hatte Betretungsverbot für das Elternhaus

Bereits Anfang Jänner wurde über den bereits mehrfach vorbestraften jungen Mann ein Betretungsverbot für das Elternhaus verhängt. Dennoch suchte er wohl in der Nacht auf Freitag seine Eltern auf. Es dürfte zur Auseinandersetzung mit dem Vater gekommen sein, worauf der Sohn diesem die tödlichen Verletzungen zugefügt haben soll. Über das Motiv war am Vormittag der Staatsanwaltschaft noch nichts bekannt. Der 22-Jährige dürfte Drogen konsumiert haben.

Nach der Attacke konnte sich das Opfer noch zu Nachbarn flüchten, die einen Notruf absetzten. Der Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wo er wenig später verstarb. Die Frau des Toten wird vom Kriseninterventionsteam betreut.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.