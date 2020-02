Mordalarm in Enns: Sohn soll Vater erwürgt haben

Ersten Informationen zufolge soll ein 43-Jähriger seinen Vater erwürgt haben. Anschließend soll der mutmaßliche Täter selbst die Rettung gerufen haben.

Der Notruf war gegen 19 Uhr eingegangen. Die Sanitäter, die zum Wohnhaus in Ennser Stadtzentrum geeilt waren, konnten aber nichts mehr für den 78-Jährigen tun. Sofot eingeleitete Wiederbelebungsmaßnahmen schlugen fehl, der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Der Tatort in Enns Bild: www.fotokerschi.at

Der 43-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen. Er befindet sich in Verwahrung. Mitarbeiter des Landeskriminalamts haben noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Die Tatortgruppe war bis in die späten Nachtstunden vor Ort.

Details zum Motiv waren vorerst nicht bekannt. Auch ob Alkohol im Spiel war, konnten die Beamten bisher noch nicht sagen. Angeblich waren der Tat – so die Auskunft der Polizei – jahrelange Streitigkeiten voraus gegangen.

Nach Auskunft der Einsatzkräfte hatte der Sohn nicht mit seinen Eltern zusammengelebt und war am Faschingsdienstag lediglich zu Besuch in der Wohnung seiner Eltern.

Die Mutter beziehungsweise die Ehefrau war bei der Tat anwesend. Sie wurde nicht verletzt, muss jedoch psychologisch betreut werden.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

