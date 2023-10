Mordalarm im Innviertel: Mutmaßliche Täterin war stark alkoholisiert

Einsatzkräfte beim Eintreffen am Tatort, einem Haus in Geretsdorf im Bezirk Braunau

"Die Frau hatte auch viele Stunden nach der Tat noch einen sehr hohen Grad der Alkoholisierung", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried, Alois Ebner am Freitag. Ob sie noch weitere Drogen konsumiert hatte, sollen weitere Blutuntersuchungen zeigen. Laut Obduktion erlitt das 82-jährige Opfer fünf Messerstiche in den Oberkörper sowie in den Bauchbereich. Todesursache sei inneres Verbluten gewesen, sagte Ebner. Mindestens zwei Messer seien durch die Obduktion als Tatwaffen verifiziert