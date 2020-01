Frau starb nach Sturz aus Wohnhaus in Attnang-Puchheim

Das Opfer soll in den Nachtstunden aus einem Fenster im dritten Stock eines Mehrparteienwohnhauses in Attnang-Puchheim in die Tiefe gestürzt sein. Die Frau wurde dann mit schweren Verletzungen vor dem Haus aufgefunden. Eine Wohnung in den oberen Stockwerken des Hauses ist von der Polizei versiegelt worden.



Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion des Leichnams angeordnet. Ergebnisse dieser Untersuchung sollen bereits heute am späten Nachmittag vorliegen, heißt es aus der Pressestelle der Landespolizeidirektion.

