Mord mit Schneestangen: Bricht Samuel heute im Schwurgericht sein Schweigen?

An dieser Stelle wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.

OÖN-Leser kennen den erschütternden Kriminalfall. Der damals 18-Jährige und seine 19 Jahre alte Freundin hatten ein Casino in Tschechien besucht, wo der junge Mann Geld verspielt hatte. Zurück im Mühlviertel hielt das Paar auf einem Forstweg an. Der 18-Jährige wollte wieder ins Casino zurückfahren, um doch noch den „Jackpot zu knacken“, wie es in der Anklage heißt. Das interessierte die 19-Jährige aber nicht.