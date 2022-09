Vier Tage nach dem gewaltsamen Tod einer 23-jährigen Prostituierten in Ternberg (Bezirk Steyr-Land) wurde gestern über den Verdächtigen die U-Haft verhängt. Der 34-Jährige, der Sonntagnachmittag festgenommen wurde, bleibt vorerst bei seiner Aussage: Er sei am Abend zuvor mit der Frau wegen der Bezahlung in Streit geraten. Dabei habe er auch zugeschlagen, in Folge sei es zu der Bluttat gekommen. Eine Tötungsabsicht bestreite er aber, sagte Andreas Pechatschek von der Staatsanwaltschaft Steyr.