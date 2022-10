Mord in Ternberg: Bericht des BAK abgeschlossen

Nachdem im Zusammenhang mit dem Mord an einer Escort-Dame in Ternberg Ende September Kritik an der Polizei laut wurde – die Beamten hätten zu langsam reagiert –, ist jetzt ein Bericht des Bundesamts für Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK) abgeschlossen. Das bestätigte am Mittwoch eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Steyr. Derzeit warte man noch, bis alle ergänzenden Unterlagen übermittelt seien.

Bevor diese nicht eingehen und der Bericht geprüft wird, stehe das weitere Vorgehen noch nicht fest, so die Sprecherin. Es ist also noch nicht klar, ob es weitere Ermittlungen gegen die Polizei geben wird.