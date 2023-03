Mord in Oberösterreich: Mann in seinem Haus erschossen

Der Täter - es handelt sich um einen 37-Jährigen aus dem Bezirk Amstetten - flüchtete, wurde aber in den frühen Morgenstunden in seiner Wohnung festgenommen.

Das Opfer und der mutmaßliche Täter hätten sich gekannt, sagte eine Sprecherin der Polizei zur APA. Der 37-Jährige habe um 1.05 Uhr bei dem Mann in Grünburg an der Tür geläutet. Als das Opfer öffnete, habe der Täter mit einer Faustfeuerwaffe auf den Mann geschossen. Das Opfer erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der Täter flüchtete laut Polizei mit seinem Pkw und konnte an seiner Wohnadresse im Bezirk Amstetten von Polizeibeamten festgenommen werden.

Die Tatwaffe wurde sichergestellt, hieß es seitens der Polizei. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Oberösterreich übernommen. Der 37-Jährige wird derzeit einvernommen. Zum Motiv gibt es derzeit noch keine Angaben. Wie und wodurch der Täter so rasch identifiziert werden konnte, ist ebenfalls noch nicht bekannt.

