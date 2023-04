Mord aus Eifersucht: Geständnis per Handy

Einsatzkräfte am Tatort in Marchtrenk

Ein 40-Jähriger war - wie berichtet- am Freitag gegen 7.20 Uhr in Marchtrenk auf der Straße niedergestochen worden. Er hat den Angriff nicht überlebt und starb im Spital an den Folgen von zahlreichen Messerstichen. Ein Gleichaltriger gilt als Hauptverdächtiger, er hat laut Polizei bei einer ersten Befragung ein Geständnis abgelegt. Als Motiv dürfte Eifersucht eine Rolle gespielt haben.