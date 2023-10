Mord an Escort-Dame: Lebenslang vom OLG Linz bestätigt

Das Landesgericht Steyr hatte die Höchststrafe damit begründet, dass die Tat "in bestialischer Vorgehensweise einhergehend mit dem Martyrium des Opfers begangen" wurde. Das sah auch das OLG so und wies die Berufung des Angeklagten ab. Der mittlerweile 37-Jährige hatte die 23-Jährige via Internet für den 24. September in seine Wohnung bestellt. Ein Bekannter der Rumänin fuhr sie zu dem Kunden, wartete noch einige Zeit vor dem Mehrparteienhaus und fuhr dann weg. In der Wohnung des Freiers kam es wohl wegen der vereinbarten Bezahlung zum Streit, worauf er die junge Frau geschlagen, gewürgt und mit einem Seil erdrosselt hat.

Eine Freundin der Escort-Dame meldete diese tags darauf bei der Polizei als vermisst. Ermittlungen führten zur Adresse des Freiers. Die Wohnung wurde gestürmt, die Frau konnte nur mehr tot am Boden liegend gefunden werden. Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen.

Die psychiatrische Sachverständige Adelheid Kastner hatte den Angeklagten für zurechnungsfähig erklärt. Trotz seiner starken Alkoholisierung "konnte er zwischen richtig und falsch zum Tatzeitpunkt entscheiden", hielt sie fest.

Mehr zum Thema Oberösterreich Mord an Callgirl in Ternberg: Gericht verhängte lebenslange Haftstrafe STEYR/TERNBERG. Ein 35-Jähriger, der eine Escort-Dame brutal getötet haben soll, hat vom Landesgericht Steyr die Höchststrafe lebenslange Haft ... Mord an Callgirl in Ternberg: Gericht verhängte lebenslange Haftstrafe

Der Verteidiger hatte die Berufung gegen das Strafausmaß u. a. wegen der hohen Alkoholisierung - 3,6 Promille zum Zeitpunkt der Tat - begründet. Sein Mandant sei an der "unteren Grenze der Zurechnungsunfähigkeit" gewesen, meinte er. Außerdem seien im erstinstanzlichen Urteil die Milderungsgründe der Unbescholtenheit und des reumütigen Geständnisses zu wenig berücksichtigt worden.

Die Oberstaatsanwältin hingegen sagte, die "bestialische Tathandlung ist kaum zu überbieten" und daher sehe sie "überhaupt keinen Grund zur Strafreduktion". Zu dieser Ansicht kam auch das OLG, das Urteil von Steyr sei "nicht korrekturbedürftig" und somit ist die lebenslange Haftstrafe rechtskräftig.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.