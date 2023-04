Mord an Callgirl in Ternberg: Prozess in Steyr beginnt

Ein 34-Jähriger ist beschuldigt, die Frau Ende September 2022 zuerst geschlagen und dann getötet zu haben.

Der Angeklagte soll die Frau in seine Wohnung bestellt haben, um ihre Dienste in Anspruch zu nehmen. Dort gerieten sie über den Preis in Streit, woraufhin es zu der Bluttat kam. Laut Obduktion hatte die Frau massive Gewalteinwirkung erlitten. Der Mann gab an, sich aufgrund von Alkohol- und Drogeneinfluss nicht an den Streit sowie an die Tat erinnern zu können.

Der Mann, der die 23-Jährige zur Wohnung des Beschuldigten gebracht hatte und verdächtigt wird, ihr Zuhälter gewesen zu sein, hatte noch am Abend bei der Polizei Alarm geschlagen. Weil diese zuerst zu einer falschen Adresse gerufen wurde, wurde der Leichnam erst am Tag nach der Tat entdeckt.

