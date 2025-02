"Moralisch extrem verwerflich": Prozess um Erpressung mit Fetisch-Bildern

Wegen Erpressung musste sich am Mittwoch eine 27-jährige Niederösterreicherin vor Gericht in Linz verantworten. Ein Internet-Bekannter hatte ihr Fotos aus seinem "höchstpersönlichen Lebensbereich" geschickt, wie es der Staatsanwalt formulierte. Drei Mal habe die Beschuldigte Geld vom Opfer gefordert. Ansonsten werde sie die komprimittierenden Aufnahmen veröffentlichen, hatte sie gedroht.

Die Angeklagte lernte das Opfer auf "X" (früher Twitter) kennen. Sie gewann das Vertrauen des jungen Mannes, er sendete ihr Bilder von sich selbst in Frauenkleidung. "Das ist so ein Fetisch-Ding von uns beiden", sagte die 27-Jährige vor Gericht.

Arbeitslos und in Geldnöten

Bedingt durch ihre Arbeitslosigkeit befand sich die Frau in Geldnöten und sah eine Gelegenheit, schnell an Geld zu kommen. Sie drohte ihrem Chatpartner im Zeitraum von August bis Oktober 2024 mit der Veröffentlichung der Fotos, sollte er ihr kein Geld überweisen. Aus Verzweiflung zahlte das Opfer insgesamt 650 € an die Angeklagte.

Vor Gericht legt die Frau ein vollumfängliches Geständnis ab, sie bereue die Tat zu tiefst und sei nun bereit, Verantwortung zu übernehmen. "Nie wieder" werde sie so etwas tun, beteuert sie. Dies wird jedoch von der Richterin angezweifelt.

Nicht der erste Vorwurf

Denn die 27-Jährige steht nicht zum ersten Mal vor Gericht, in der Vergangenheit musste sie sich bereits wegen Betrugs verantworten, bei dem es um sexuelle Handlungen ging. Das Verfahren endete damals mit einer Diversion, Vorstrafen hat die junge Frau somit noch keine. Da die Angeklagte nun erneut eine ähnliche Tat begangen hat, komme eine weitere Diversion dieses Mal nicht in Frage, sagt die Richterin.

Die Fotos wurden im Prozess nicht gezeigt. Jedenfalls handle es sich um Aufnahmen, "die man nicht veröffentlicht haben will". Die 27-Jährige habe das Vertrauen des Mannes ausgenutzt und moralisch verwerflich gehandelt, führt das Gericht weiter aus. "Wie würden Sie sich denn fühlen, wenn das jemand mit Ihnen macht?", fragt die Richterin.

Antwort: "Auch nicht gut."

Sie wolle nun endlich ihr Leben in den Griff bekommen und befinde sich derzeit intensiv auf Arbeitssuche, behauptet die arbeitslose Einzelhandelskauffrau. Es sei jedoch gerade sehr schwierig einen Job zu finden. Sie wisse nun, dass sie falsch gehandelt habe. Zur Schadensgutmachung übergibt sie dem anwesenden Opfer 200 Euro in Bar, die restlichen 450 Euro muss sie in den nächsten zwei Wochen bezahlen.

"Beim nächsten Mal werden Sie weggesperrt"

Das umfassende Geständnis und die erfolgte Anzahlung des Geldbetrages wertet die Richterin mildernd. Sollte es nochmals zu einer ähnlichen Tat kommen, drohe ihr eine Gefängnisstrafe, macht die Richterin der Angeklagten deutlich.

Die 27-Jährige wird schuldig gesprochen. Das Urteil umfasst eine bedingte Freiheitsstrafe von zehn Monaten, mit einer Probezeit von drei Jahren. Der Staatsanwalt schließt sich dem Schuldspruch der Richterin an. "So gehe es nicht mehr weiter", sagt er in die Richtung der Angeklagten. Er weist darauf hin, dass es heute dank Social Media und Smartphones sehr einfach sei, andere mit der Veröffentlichung unvorteilhafter Bilder zu bedrohen.

Das Urteil ist bereits rechtskräftig. (hal)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper