Mopedlenker von Auto niedergestoßen und verletzt

Der 50-jährige Mann aus Bangladesch war gegen 19.30 Uhr mit seinem Moped auf der Wienerstraße in Richtung Linz unterwegs. Im Gemeindegebiet von Marchtrenk wollte er trotz einer doppelten Sperrlinie links zu einer Tankstelle abbiegen. Wegen des Gegenverkehrs hielt der 50-Jährige sein Moped an. Dies dürfte der nachkommende 27-jährige Autolenker aus Marchtrenk zu spät bemerkt haben. Er konnte den Zusammenstoß mit dem Moped nicht mehr verhindern. Der Mopedlenker wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels gebracht.

