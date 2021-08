Mopedlenker bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Eine 18-Jährige aus dem Bezirk Perg war am Sonntagabend mit ihrem Pkw in Richtung Badesee Waldhausen im Strudengau unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam es auf Höhe des Schloßberges zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden 16-jährigen Mopedlenker. Der Jugendliche wurde schwer verletzt, die 18-jährige Pkw-Lenkerin erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden in das Klinikum Amstetten gebracht.