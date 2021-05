Mopedfahrer im Kreisverkehr übersehen - Lenker fuhr nach Unfall weiter

Gegen 15.20 Uhr fuhr ein dunkler Kastenwagen oder Kleinbus von Schöneben kommend in den Kreisverkehr der Gemeinde Ulrichsberg ein und übersah dabei den17-jährigen Mopedfahrer aus dem Bezirk Rohrbach. Der Jugendliche bremste im Kreisverkehr abrupt ab und stürzte. Der unbekannte Lenker dürfte den Unfall vermutlich nicht bemerkt haben und setzte seine Fahrt ohne Anzuhalten fort, so die Polizei in einer Aussendung. Der Mopedlenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in das Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 059133 / 4261.