Pkw kollidierte in Pettenbach mit der Almtalbahn

Der jüngste Vorfall passierte Samstagfrüh in Pettenbach (Bezirk Kirchdorf an der Krems): An einem unbeschrankten, aber mit "Stop"-Schild und Andreaskreuz gesicherten Bahnübergang in der Bahnhofstraße dürfte ein Autofahrer den herannahenden Triebwagen der Almtalbahn übersehen haben.

Der Zug erfasst den Pkw im vorderen Bereich. Ersten Informationen zufolge wurden weder die Autoinsassen, noch die Fahrgäste im Zug verletzt. Auch der Lokführer überstand den Zusammenstoß unbeschadet. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Bahnstrecke gesperrt

Die Feuerwehr stand ebenso wie Rettungsdienst, Polizei und ÖBB im Einsatz. Die Aufräumarbeiten konnten rasch abgeschlossen werden.

Der Bahnverkehr war zwischen den Bahnhöfen Pettenbach und Grünau im Almtal rund eine Stunde unterbrochen. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

Am Donnerstag streifte ein Lastwagen einen Regionalzug. Bild: www.laumat.at

Erst am Donnerstag war an einem Bahnübergang in Pettenbach ein Unfall passiert: Ein Lastwagenfahrer dürfte den herannahenden Triebwagen der Almtalbahn zu spät gesehen haben und streifte den Zug. Verletzt wurde niemand.

Mit Mopedauto gegen Triebwagen

Auch in Peuerbach (Bezirk Grieskirchen) mussten die Einsatzkräfte am Freitagabend nach einer Kollision an einem Bahnübergang ausrücken. Eine 71-Jährige war gegen 19:10 Uhr in ihrem Mopedauto auf der Stefansdorfer Gemeindestraße in Richtung Michaelnbach unterwegs, als es in der Ortschaft Stefansdorf zu dem Unfall kam.

An einem unbeschrankten Bahnübergang dürfte die Lenkerin einen aus Richtung Linz kommenden Triebwagen übersehen haben. Sie kollidierte seitlich mit dem Zug und wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Dennoch weigerte sie sich, mit der Rettung ins Krankenhaus zu fahren.

Der Lokführer und die Insassen des Regionalzugs überstanden den Unfall unverletzt. Am Triebwagen entstand leichter Sachschaden, am Mopedauto Totalschaden, teilte die Polizei mit.

