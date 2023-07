Mollner Gassuche: Bis zu 25 Bohrtürme? Wie groß ist das Ausmaß wirklich?

Bisher war von einem Bohrplatz im Ausmaß von 4500 m2 die Rede, den die Österreich-Tochter der börsenotierten australischen ADX Energy bei Molln für ihre Probebohrung nach Gas benötigen würde. Die Bürgerinitiative Pro Natur Steyrtal wandte sich am Dienstag in Linz an die Öffentlichkeit mit dem Hinweis, dass es in vier Gemeinden der Nationalpark-Kalkalpen-Region (Molln, Grünburg, Klaus und St. Pankratz) zu insgesamt bis zu 25 Probebohrungen und somit Bohrtürmen kommen könnte.