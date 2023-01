Moleküle statt Lego: Die Freude am Bauen

Früher habe sie mit Lego gebaut, heute baue sie mit Molekülen, sagt Katharina Nußböck. Die 22-Jährige studiert an der Johannes Kepler Universität "Chemistry and Chemical Technology", also Technische Chemie.

Trotz weniger Vorkenntnisse entschied sie sich nach der Matura 2018 am BORG Perg, wo sie den Kunstzweig besucht hatte, für ein Chemiestudium. "Rein aus Interesse und Neugier", sagt sie. Nach anfänglichen großen Stolpersteinen, die sich ihr als naturwissenschaftliche Fächer und praktische Labore in den Weg stellten, habe sie "ein richtiges Hoch durch die ersten positiv bestandenen Prüfungen" erfahren. Daraufhin sei ihr alles leichter gefallen. Sie schloss das Bachelorstudium ab und begann vergangenes Jahr mit dem Masterstudium. Ihre Bachelorarbeit schrieb sie zum Thema Kunststoffrecycling: wie man Geruchsstoffe und Farben aus gebrauchten Kunststoffen lösen kann, um diese später in Lebensmittelverpackungen zu verwenden. Nach ihrem Studium möchte Nußböck in die Forschung gehen und sich ganz biologisch abbaubaren Polymeren widmen.

Der Tag der Technik

Schluss mit dem Virtuellen. Heuer findet der "Traumberuf Technik" wieder in Präsenz statt. Von Montag, 27. Februar, bis 1. März können AHS-Schüler der sechsten und siebten Klassen am Campus Wels und Hagenberg der Fachhochschule Oberösterreich wieder in die Welt der technischen Berufe eintauchen und erhalten in Workshops detaillierte Infos zu Ausbildung und Studien an der FH und der Linzer Johannes Kepler Universität. Die OÖN unterstützen die Initiative der Kepler-Uni und der FH Oberösterreich, ebenso die Bildungsdirektion und die Wirtschaftskammer OÖ. traumberuftechnik.at

